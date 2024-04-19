Урсула фон дер Ляйен рассказала о работе над военной стратегией под названием "Сохранить мир".

Европейская комиссия в ближайшие недели представит свою программу милитаризации регионального сообщества на ближайшие пять лет под названием "Сохранить мир". Ключевыми элементами документа станут программы создания систем противовоздушной (ПВО) и антидроновой зашиты, а также военных беспилотников. Соответствующее заявление местным законодателям из Европейского парламента в Страсбурге сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница сообщила, что стена дронов может применяться за мониторингом и слежкой за нефтяными судами, которые являются якобы частью "теневого флота" России.

В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов, от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эта программа будет включать проекты ПВО ("Восточный дозор", Eastern Flank Watch ) и противодроновой защиты ("стена дронов") у границ России. По ее словам, Еврокомиссия хочет создать "систему дешевых средств для обнаружения и перехвата беспилотников, основанную на экосистеме военных инноваций", к которой "должна быть подключена Украина". Основу этих систем должны составлять автономные беспилотники с использованием искусственного интеллекта.

