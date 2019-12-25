Урсула фон дер Ляйен обвинила депутатов, которые против нее проголосуют, в поддержке Москвы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен значительно смягчила тон общения со своими политическими оппонентами в преддверии предстоящего 9 октября голосования в Европейском парламенте по двум вотумам недоверия. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из регионального издания Politico со ссылкой на собственные источники. Эксперты напомнили, что в адрес руководительницы ЕК инициированы процессы со стороны правых и крайне левых депутатов. По их сведениям, сейчас Ляйен готова больше слушать и разговаривать, а также - немного уступать. По словам автором публикации, целью такой политики является получение поддержки в преддверии голосования в Страсбурге, намеченном на 9 октября. В СМИ добавили, что критики из выступающих против нее партий дали понять Урсуле фон дер Ляйен, что такой подход с ними не работает.

... В последнее время демонстрирует большую готовность к консультациям, сотрудничеству и более твердую приверженность объединению людей за столом переговоров, в том числе по программе работы ЕК на 2026 год. Валери Айе, председатель фракции "Обновляя Европу"

На условиях анонимности пять представителей ЕК сообщили газете, что Урсула фон дер Ляйен отошла "от более агрессивного подхода", который фиксировался в ее политике до начала лета 2025 года и который оттолкнул многих. В частности, тех, в чьей поддержке глава ЕК нуждалась ради продвижения собственной программы на ближайшие месяцы. Тех депутатов, которые в Страсбурге проголосуют за вотум недоверия, Урсула фон дер Ляйен заранее обвинила в поддержке российского руководства, которое якобы настраивает европейское население друг против друга.

Фото: European Commission