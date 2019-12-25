В СМИ заявили, что глава ЕК "смогла впечатлить" лидера Белого дома своим подходом к проблеме.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую звонила американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу и убеждала его усилить санкционное давление на Россию. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранного издания Politico со ссылкой на собственные источники. В СМИ указали, что именно прямое и регулярное общение главы ЕК и лидера Белого дома сблизило этих политиков. В Европе уверены, что Урсула фон дер Ляйен все еще "вынуждена идти на уступки" Вашингтону, однако она "участвует в обсуждении" вопросов по безопасности.

Неназванный европейский чиновник подчеркнул в материале газеты, что коллективный Брюссель и Вашингтон активизировали контакты руг с другом после двусторонней встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите "Большой семерки"(G7), произошедшем 2025 года. Затем президент США сам звонил главе ЕК и приглашал ее на встречу в Шотландию, где между сторонами было заключено торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Представитель Евросоюза отметил, что Урсула фон дер Ляйен "смогла впечатлить" американского коллегу.

Он начал с пошлин в размере 35%, потом было 29%, потом 25%. В итоге, как всем известно, они остановились на 15%. другой дипломат ЕС в комментарии для СМИ

Фото: YouTube / European Commission