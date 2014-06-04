Европейское СМИ рассказало об угрозах для Евросовета после выборов во Франции, Испании и Италии.

Европейский союз стремится как можно быстрее принять новый семилетний план государственного бюджета, поскольку опасается победы сторонников правого политика Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из регионального издания Politico со ссылкой на собственные источники. Авторы статьи уточнили, что если к власти в стране придет лидер правой партии "Национальное объединение" - Жордан Барделля - или Марин Ле Пен, которой на текущий момент запрещено участвовать в выборах, то принятие нового плана бюджета может быть сорвано. В планы политического движения входит урезание взносов Парижа в бюджет ЕС, а также сокращение военной помощи для Украины По этой причине руководство в Европейском совете будет пытаться принять план бюджета до конца 2026 года, после чего будущий глава Франции повлиять на него не сможет.

В декабре 2026-го в стенах Европейского совета будет жарко. неназванный европейский дипломат

Напомним, что в 2027 году выборы должны провести и некоторые другие страны Евросоюза, такие как Испания и Италия. Эти события также усиливают беспокойство коллективного Брюсселя о том, что предлагаемый план бюджета принят не будет. Источники говорят СМИ о том, что Дания, которая сейчас является председателем Евросовета, в ускоренном режиме проводит технические переговоры с делегатами, что вызывает недовольство у других европейских стран, которые не успевают ознакомиться с вопросами, выносимыми на голосование.

