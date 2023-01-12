Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру: мнение экспертов

Байру уже четвёртый премьер-министр при президенте Макроне, который не смог удержаться в своем кресле за последние два года.

Французский парламент выразил вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Теперь премьер-министр уйдет в отставку, а страна опять погрузится в пучину продолжающегося политического кризиса, прогнозирует Telegram-канал "Мейстер".

Байру уже четвёртый премьер-министр при президенте Макроне, который не смог удержаться в своем кресле за последние два года. Авторы потса считают, что причины лежат в глубокой поляризации французского общества, которая нарастала последнее десятилетие. Темы разломов: евроинтеграция и диктат Брюсселя, миграция, границы "социального государства", экономический рост.

В свой первый срок Макрон ловко лавировал в парламенте между левыми и правыми, благодаря возглавляемой его партией "центристской" коалиции. Но во второй срок баланс был утерян. И нет предпосылок, чтобы он восстановился. Если Макрон распустит парламент, то его коалиция потеряет еще больше мест. По данным соцопросов компании Elabe, партия Марин Ле Пен и примкнувшие получат ~ 31,5%, объединенные левые силы ~23,5%, а президентская коалиция "Вместе" едва дотянет до 14%. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere