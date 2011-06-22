Эксперты оценили кандидатуры Штайнмайера и Шредера в качестве переговорщиков по Украине

Кандидатура Штайнмайера выглядит как что-то, способное устроить обе стороны вероятных переговоров.

Обмен между Россией и ЕС идеями о посредниках – выдвинутая Путиным кандидатура Шредера и сообщения европейских медиа об обсуждении в германии варианта Штайнмайера – имеет одну характерную особенность, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер".

Вариант со Шредером был заведомо неприемлем, так как его в Германии считают чуть ли не российским шпионом, считают авторы поста. Но кандидатура Штайнмайера выглядит как что-то, способное устроить обе стороны вероятных переговоров, при этом Штайнмайер наверное лучше всех действующих европейских политиков знает Россию, имя долгий стаж взаимодействия с нашим политическим руководством.

Если в ЕС действительно хотят каких-то переговоров а не серии взаимных обвинений без результата, то это один из немногих рабочих кандидатов на роль переговорщика. Посмотрим, будет ли этот вариант реализован. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Рубио заявил о зашедших в тупик переговорах по Украине.

