Песков подтвердил участие Путина в онлайн-саммите БРИКС по инициативе Бразилии

Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС по инициативе Бразилии. На повестке дня американские санкции как угроза многополярному миру, пишет Telegram-канал "Мейстер".



Сама Бразилия уже успела с 1 августа получить от Трампа 50% тарифные пошлины за судебные разбирательства с экс-президентом Жаиром Болсонару. Однако обращение к БРИКС явно свидетельствует, что просто так идти на поводу у американской администрации Лула да Силва не собирается, уверены авторы поста.

Доля экспорта в США из Бразилии составляет 11% от общего, потому экономические издержки велики. Но суверенитет важнее, о чем чуть ранее дала понять Трампу Индия. Заявления о многополярном мире, сделанные на саммите ШОС, абсолютно актуальны и для БРИКС. Бразилия сможет заручиться поддержкой России, Индии и Китая. Для того и выстраивается новая конфигурация, чтобы совместно искать ответ на санкционное давление. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Официальный сайт президента РФ