В Пекине состоялась премьера фильма "Красный шелк": мнение экспертов

Уже с 6 сентября фильм отправится в широкий прокат по всему Китаю.

В Пекине в главном кинотеатре ChinaFilm Group прошла китайская премьера российско-китайского экшен-детектива "Красный шелк" производства Nota Bene Film Group и Национальной Медиа Группы. Уже с 6 сентября фильм отправится в широкий прокат по всему Китаю, пишут эксперты Telegam-канала "Мейстер".

Премьера и прокат фильма приурочены к визиту президента России в Китай и символично подчеркивают культурное партнёрство России и Китая. Не случайно в интервью агентству Синьхуа перед визитом в Китай Путин отметил "Красный шелк" как пример активной кооперации в сфере кинопроизводства, уверены авторы поста.

"Красный шелк" уже называют крупнейшей российско-китайской копродукцией последних лет. А впереди зрителей ждёт продолжение — "Черный шелк", премьера которого запланирована на февраль 2027 года. Telegam-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Си Цзиньпин назвал Вторую мировую антифашистской войной.

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат