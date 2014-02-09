Угрозу неофашизма и актуальность борьбы с ним подчеркивал, отправляясь в Китай, и глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Си Цзиньпин назвал Вторую мировую антифашистской войной. Такое определение можно назвать крайне своевременным. Фактически китайский лидер подчеркнул таким образом, что идея борьбы с фашизмом и нацизмом и сегодня объединяет народы, чьи лидеры принимают участие в праздничных мероприятиях в Пекине, уврены авторы Telegram-канала "Мейстер".

Угрозу неофашизма и актуальность борьбы с ним подчеркивал, отправляясь в Китай, и глава правительства Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул: фашизм и нацизм не были ни подавлены, ни наказаны.

С этим и борются сегодня приверженцы многополярного мира, стремясь действовать по большей части с помощью дипломатии. Си Цзиньпин ясно излагает фундаментальный принцип: мир на планете будет прочным, если все страны и народы будут проявлять взаимное уважение, жить в гармонии и сотрудничестве, устраняя источники конфликтов и предотвращая повторение трагических событий прошлого. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ