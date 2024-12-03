Эксперты прокомментировали встречу Путина и Фицо

В пятницу Фицо встретиться с Зеленским и планирует передать ему некое послание.

Владимир Путин и Роберт Фицо провели встречу на полях саммита ШОС, где обсуждали как двусторонние отношения, так и более широкие вопросы СВО, энергетической безопасности. В пятницу Фицо встретиться с Зеленским и планирует передать ему некое послание. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", примечательно, что доверенным лицом российского президента стал именно премьер-министр Словакии.

Альтернативным вариантом мог быть венгерский лидер Виктор Орбан, который также евроскептик, критик Зеленского и выступает за нормализацию отношений с Россией. Однако как политик Орбан имеет значительно более тесные отношения с Дональдом Трампом, а значит менее подходит в качестве посредника в том, что касается украинского кризиса, подчеркнули телеграмеры.

А вот Фицо в этом плане занимает более нейтральное положение, он прагматичен и не боится заявлять об интересах своей страны. С Зеленским Фицо встречается в пятницу. Telegram-канала "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ