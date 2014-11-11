Особо примечательным в выступлении президента было то, что оно резонирует с глобальными ожиданиями населения стран-участниц ШОС.

Особо примечательным в выступлении Владимира Путина на саммите в Тяньцзине было то, что оно резонирует с глобальными ожиданиями населения стран-участниц ШОС, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Опросы общественного мнения, проведенные китайскими исследователями в преддверии саммита показали высокий уровень оптимизма и сильную поддержку организации в разных странах. Например, в ходе августовского опроса от Китайского народного университета и телеканала CGTN 76,9% респондентов выразили мнение, что ШОС продвигает переход к многополярному миру. Аналогично, 83,7% респондентов посчитали, что продвижение ШОС расчетов в национальной валюте между странами региона помогает снизить зависимость от западной экономической системы, подчеркнули эксперты.

Иначе говоря, для зарубежной публики слова Владимира Путина подчеркнули и усилили ключевые нарративы о ШОС как о платформе для коллективной силы и реагирования на современные глобальные вызовы. Telegram-канал "Мейстер"

