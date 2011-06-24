Президент РФ посетит все возможные для этой локации мероприятия - от саммита ШОС и ряда двухсторонних встреч до парада победы в Пекине.

Четырехдневный визит Путина в Китай соберет все возможные для этой локации мероприятия - от саммита ШОС и ряда двухсторонних встреч до парада победы в Пекине, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Вокруг событий Второй Мировой по-прежнему связан тугой узел обид и противоречий, отметили авторы поста. Для России парад победы 9 мая, как и для китайцев - сентябрьский, это подтверждение верности той самой истории о дедах-победителях, и отказаться от нее – это отказаться от себя. Телеграмеры уточнили, что сейчас санкциями и давлением "общественного мнения" Европа проигравших пытается переиграть историю,и делают это плохо. Сейчас на встречах в Китае Путин явно сделает все, чтобы и дальше было не лучше.

Заодно и в будущем мире будет проще, если соскочил вовремя – и о его контурах Путин также явно будет говорить в этот визит не меньше, чем об общей истории. Для нас скачок в этот мир стал во многом неожиданным, связка с Европой и тут многим была удобна, но здесь уж точно не наша вина в том, что Европа решила лечить исторические болячки разрывом сегодняшних связей и отказом от общих перспектив. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Росрыболовство примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов.

Фото: Официальный сайт президента России