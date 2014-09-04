Росрыболовство примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов: мнение экспертов

Эксперты предполагают, что это будет иметь как экономические последствия для Осло.

Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, сообщили в Росрыболовстве. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", это не первое ограничение со стороны Осло – он запрещает нашим рыбакам заход во все порты, кроме трех – и его, разумеется, сейчас не снимут. А это значит, что по выстраиваемому с 1976 года сотрудничеству, которому некогда не мешали ни Холодная война, ни членство Норвегии в НАТО, будет нанесен новый удар, который будет вести к его сворачиванию.

Эксперты предполагают, что это будет иметь как экономические последствия (Россия ловит в этих водах немало рыбы, которую продает Норвегии же на переработку), так и по сохранению биоресурсов моря – России разрешено ловить треску в скандинавских водах потому что в российской акватории она нерестится и в это время ее добывать недальновидно для поддержания популяции.

Если стороны разойдутся по своим углам, то рано или поздно на экспорте рыбы Норвегии, который исчисляется миллиардами долларов, это скажется весьма неприятным образом. Telegram-канал "Мейстер"

