Эксперты прокомментировали предложение Минздрава сделать целевыми бюджетные места для студентов-медиков

Предложение Минздрава перевести все бюджетные места в медицинских вузах под целевой набор более чем понятно, поскольку дефицит врачебных кадров в регионах, особенно в отдаленных местностях, является критической проблемой, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Но при этом надо осознавать два важных момента, отметили авторы поста. Первое – будут ли плюсы от отработки контракта превышать минусы в виде компенсации и штрафа. Второе – в случае если объем компенсации и штрафов, которые придется платить в случае неисполнения контракта, поднимут – есть риск столкнуться с падением числа желающих идти на медицинский "на бюджет".

Эксперты подчеркнули, что в СССР этот разговор не имел бы смысла – все учились за счет государства, все проходили через распределение, и очень не у многих был блат такого уровня, чтобы сходу зацепиться в столицах или хотя бы миллионниках, ехали и в совсем глухие места, по сравнению с которыми условный Туруханск покажется центром цивилизации с отличной транспортной доступностью.

Сейчас альтернатива есть, и в обозримом будущем никуда не исчезнет – экономическая система не предполагает отказа от коммерческого высшего образования. Поэтому при попытке поставить всех "бюджетников" в условия обязательной отработки необходимо тщательно взвесить, насколько эффективным будет такой подход. В первую очередь – в части количества врачей и прочих специалистов, которые действительно в итоге окажутся на нужных рабочих местах. Telegram-канала "Мейстер"

