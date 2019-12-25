Это заявление не только про социальные расходы, но и признание краха геополитической модели страны, уверены авторы поста.

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что на социальное государство в ФРГ больше нет средств. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что такая новость ожидаема, ведь соцрасходы режут по всей Европе. Это заявление не только про социальные расходы, но и признание краха геополитической модели страны, которая хорошими отношениями с Россией некогда обеспечила экономике энергетическую базу, породив секрет успеха "Локомотива Европы", уверены авторы поста.

Немцам неприятно признавать, что на фоне заявлений Мерца в Киев едет вице-канцлер Клингбайль, который может привезти Зеленскому новые подарки на День независимости, добавили телеграмеры.

При этом сами же немецкие СМИ подсчитали, что ФРГ потратила на Неньку 50,5 млрд евро с 2022 года. Для сравнения - в прошлому году дефицит в германской системе ОМС составил 6 млрд евро. На этом фоне вопрос "А на то ли мы тратим деньги?" сам собой повисает в воздухе. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Иран может начать импорт российского газа через Азербайджан.

Фото: YouTube / tagesschau