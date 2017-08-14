Прогресс вероятно был достигнут на встрече российского вице-премьера Оверчука и его визави из Азербайджана 22 августа в Астрахани.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил ТАСС, что в скором времени может начаться импорт российского газа через Азербайджан. По его словам, почти все вопросы решены, осталось решить вопрос цены. Как пишет Telegram-канала "Мейстер", учитывая взбалмошное поведение Азербайджана, именно он виделся главным препятствием для поставок.

Прогресс вероятно был достигнут на встрече российского вице-премьера Оверчука и его визави из Азербайджана 22 августа в Астрахани, считают авторы поста. Экономический прагматизм возобладал над эмоциями. Вторым препятствием была цена газа. Находящийся под санкциями Иран наверняка хочет скидку, но и бюджету России в условиях потери существенной части газового рынка ЕС деньги лишними не будут.

Отдельно отметим перспективы экспорта - если для начала речь идет о примерно 1,8 млрд кубов газа, то в будущем, как ранее говорил Владимир Путин, поставки могут вырасти до 55 млрд кубов. Хорошая возможность взаимовыгодного бизнеса с государством, чье дружественное отношение мы смогли воочию оценить в ходе СВО. Telegram-канал "Мейстер"

