Иран может начать импорт российского газа через Азербайджан: мнение экспертов
Сегодня, 16:45
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил ТАСС, что в скором времени может начаться импорт российского газа через Азербайджан. По его словам, почти все вопросы решены, осталось решить вопрос цены. Как пишет Telegram-канала "Мейстер", учитывая взбалмошное поведение Азербайджана, именно он виделся главным препятствием для поставок. 

Прогресс вероятно был достигнут на встрече российского вице-премьера Оверчука и его визави из Азербайджана 22 августа в Астрахани, считают авторы поста. Экономический прагматизм возобладал над эмоциями. Вторым препятствием была цена газа. Находящийся под санкциями Иран наверняка хочет скидку, но и бюджету России в условиях потери существенной части газового рынка ЕС деньги лишними не будут. 

Отдельно отметим перспективы экспорта - если для начала речь идет о примерно 1,8 млрд кубов газа, то в будущем, как ранее говорил Владимир Путин, поставки могут вырасти до 55 млрд кубов. Хорошая возможность взаимовыгодного бизнеса с государством, чье дружественное отношение мы смогли воочию оценить в ходе СВО.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

