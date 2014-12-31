Мишустин поручил провести внешний аудит российского авиапрома: мнение экспертов

Авторы поста отметили, что отрицать проблемы трудно.

Внешний аудит российского авиапрома который поручил провести Мишустин, это хороший способ получить свежий взгляд на проблему со стороны людей, формально с отраслью не связанных, но имеющих достаточное понимание масштабов, чтобы оценить качество управления процессами, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что отрицать проблемы трудно – даты запуска серийного производства хоть новых лайнеров, хоть модернизированных старых, постоянно ползут вправо. Результаты при этом тоже есть – пробелы постепенно закрываются, и тут возникает вопрос: а достаточно ли эффективно управляется отрасль, с учетом вкладываемых в нее средств, особенно с учетом того, сколько еще предстоит вложить.

Внешний аудит в этих условиях позволит понять проблемы и пробелы на конкретных проектах, а заодно оценить эффективность решений принимаемых на самом верху – в ОАК и Ростехе. Приведут ли эти оценки к конкретным организационным и кадровым решениям – вопрос пока открытый. Telegram-канал "Мейстер"

