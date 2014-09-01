  1. Главная
США прекратили обмен данными о переговорах по Украине с "Пятью глазами": мнение экспертов
Сегодня, 16:49
Новость весьма показательна, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Новость о том, что США прекратили передачу информации о переговорах России и Украины своим союзникам по разведывательному альянсу "Пять глаз", весьма показательна, считают авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Эксперты считают, что это означает понимание американской администрацией того факта, что их союзники имеют совсем другие цели в идущей войне. И урегулирование в число этих целей не входит. 

Для нас это означает во всяком случае ясное понимание ситуации Трампом и его силовым аппаратом. 

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

