США прекратили обмен данными о переговорах по Украине с "Пятью глазами": мнение экспертов

Новость о том, что США прекратили передачу информации о переговорах России и Украины своим союзникам по разведывательному альянсу "Пять глаз", весьма показательна, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты считают, что это означает понимание американской администрацией того факта, что их союзники имеют совсем другие цели в идущей войне. И урегулирование в число этих целей не входит.
Для нас это означает во всяком случае ясное понимание ситуации Трампом и его силовым аппаратом.
Telegram-канал "Мейстер"
