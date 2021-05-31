"Молдовагаз" лишили лицензии на поставки газа в Молдавию

Права переданы местной госкомпании "Энергоком".

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии отозвало лицензию на поставки природного газа у совместного с "Газпромом" местного предприятия "Молдовагаз". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы НАРЭ. СПециалисты пояснили, что причиной такого решения стало невыполнение компанией требований властей по ее разделению или продаже активов. Известно, что права будут переданы государственной компании "Энергоком". Ранее "Молдовагаз" обслуживала около 800 тысяч потребителей, поэтому процесс смены поставщика продлится до 1 сентября. "Молдовагаз" выразила готовность оказать содействие "Энергокому".

Административный совет НАРЭ утвердил решение об отзыве лицензии серии AC №001402 от 06.11.2018, выданной АО "Молдовагаз" на деятельность по поставке природного газа. пресс-служба агентства

Напомним, что постановление Кишинева об отзыве лицензии связано с обязательствами республики перед энергетическим сообществом Европейского союза о внедрении положений Третьего энергопакета, которые предусматривают разделение компании "Молдовагаз" на три предприятия. Речь идет об отделении по поставке газа, его транспортировке и распределению. Процесс должен был завершиться к 2026 году. Однако власти после прекращения транзита российского природного газа по украинской земле и поставок "Газпрома" в Молдавию этот срок сокращен до 31 июля.

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Фото: pxhere.com / Felix Mittermeier (https://felix-mittermeier.de)