Адвокат Морару: Гуцул после приговора хотят посадить, чтобы запугать оппозицию

Юрист полагает, что власти Молдавии могут устроить "показательное шоу".

Власти из Кишинева после намеченного на пятое августа вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул хотят сразу отправить ее в тюрьму для того, чтобы отстранить от должности и запугать местную оппозицию перед предстоящими 28 сентября парламентскими выборами. Соответствующее заявление сделал адвокат молдавского политика Сергей Морару. Юрист отметил, что до недавнего времени вынесенное судебное решение применялось только после вердикта Апелляционной палаты, где приговор можно было опротестовать. Однако в случае с Евгенией Гуцул молдавское правительство может решить иначе, отправив женщину в тюрьму сразу же. Адвокат заметил, что действующим властям важно устроить шоу ради того, напугать всех недовольных.

И после этого еще месяц будут все это показывать по телевизору, прямо до выборов. Если суд лишит ее еще и права занимать государственные должности, то в этом случае эту меру также станут применять сразу после решения суда первой инстанции, чтобы отстранить ее от поста главы автономии. Сергей Морару, чторона защиты Гуцул

В Кремле отреагировали на обвинения Молдавии о вмешательстве в выборы.

Фото: Вконтакте / Евгения Гуцул