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В Кремле отреагировали на обвинения Молдавии о вмешательстве в выборы

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Дмитрий Песков оценил слова Майи Санду.

Москва не вмешивается во внутренние дела других стран.  Соответствующее заявление на регулярном  телефонном брифинге от 30 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал заявления о якобы о вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии. С такими обвинениями в адрес российского руководства ранее на брифинге выступила президент республики Майя Санду.

Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия приобрела иммунитет к санкциям.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: айя санду, вмешательство в выборы, дмитрий песков, кремль, молдавия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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