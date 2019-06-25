В Кремле отреагировали на обвинения Молдавии о вмешательстве в выборы

Дмитрий Песков оценил слова Майи Санду.

Москва не вмешивается во внутренние дела других стран. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 30 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал заявления о якобы о вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии. С такими обвинениями в адрес российского руководства ранее на брифинге выступила президент республики Майя Санду.

Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия приобрела иммунитет к санкциям.

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