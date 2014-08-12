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Песков: Россия приобрела иммунитет к санкциям

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В Кремле оценили слова Дональда Трампа о рестрикциях.

Москва приобрела иммунитет к санкциям. Соответствующее заявление на регулярном  телефонном брифинге от 30 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал новые заявления американского президента-респбликанца Дональда Трампа, касающиеся мирного урегулирования регионального конфликта и возможных рестрикций в адрес России через десять дней.

Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

"Ни шатко ни валко". Песков о процессе нормализации отношений РФ и США.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, иммунитет, кремль, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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