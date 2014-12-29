"Ни шатко ни валко". Песков о процессе нормализации отношений РФ и США

В Кремле оценили влияние украинского кризиса на контакты с вашингтонской администрацией.

"Ни шатко ни валко". В Москве прокомментировали процесс нормализации отношений между США и Россией. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 29 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на вопрос представителей новостного агентства ТАСС о том, замедлились ли темпы из-за сложности в мирном урегулировании украинского кризиса.

Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет "ни шатко ни валко. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле приняли к сведению слова Трампа о "сокращении сроков" урегулирования на Украине.

Фото и видео: Telegram / ТАСС