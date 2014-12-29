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"Ни шатко ни валко". Песков о процессе нормализации отношений РФ и США

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В Кремле оценили влияние украинского кризиса на контакты с вашингтонской администрацией.

"Ни шатко ни валко". В Москве прокомментировали процесс нормализации отношений между США и Россией. Соответствующее заявление на регулярном  телефонном брифинге от 29 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на вопрос представителей новостного агентства ТАСС о том, замедлились ли темпы из-за сложности в мирном урегулировании украинского кризиса.

Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет "ни шатко ни валко.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле приняли к сведению слова Трампа о "сокращении сроков" урегулирования на Украине.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: дмитрий песков, кремль, нормализация отношений
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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