Додон: расправа властей Молдавии над Гуцул подрывает основы правового государства

В Кишиневе оценили действия властей против политических оппонентов.

Бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обвинил республиканские власти из Кишинева в политической расправе над главой (башканом) Гагаузии Евгенией Гуцул и подрыве основ правового государства. Соответствующее заявление иностранный полититк опубликовал в собственном Telegram-канале.

Судебные решения по делу Гуцул мотивированы исключительно политическими соображениями. В демократическом обществе не может быть места подобным судебным решениям. То, что сейчас происходит, - это политические репрессии и шаг назад для страны. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что бывший президент, который в 2022 году почти полгода просидел под домашним арестом по обвинениям в государственной измене, а также незаконном финансировании, коррупции и другим тяжелым, но так и не доказанным обвинениям, раскритиковал главу государства Майю Санду. Игорь Додон объяснил подписчикам в социальных сетях, что правление действующих властей нацелено не на укрепление в стране демократических устроев, а только на подавление их политических оппонентов.

В Кишиневе проходит пикет в поддержку Гуцул у здания суда.

Фото: YouTube / Igor Dodon | Игорь Додон