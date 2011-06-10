Песков назвал приговор Гуцул примером политически мотивированного решения

В Кремле оценили решение Молдавии посадить оппозиционного политика на семь лет.

В Кремле назвали приговор главу Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул примером политически мотивированного решения. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 5 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы уточнил, что республиканские власти пытаются оказать давление на своих противников.

Ну да, это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Таким образом чиновник прокомментировал СМИ недавнее решение судебной инстанции в Кишиневе о наказании оппозиционного политика в виде семи лет лишения свободы. Женщина обвинялась властями в нарушениях при финансировании партии "Шор". При этом постановление должно быть исполнено немедленно. По словам адвоката подозреваемой, Евгению Гуцул сразу из зала суда доставят в тюрьму. Известно, что Евгению Гуцул вывезли из здания суда на автозаке под крики толпы "Позор!" и "Свободу башкану!".

Песков: Россия считает себя вправе принимать любые меры по размещению РСМД.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ