КРемль оценил отказ от одностороннего моратория по ракетам средней и меньшей дальности.

Москва считает себя вправе принимать любые соответствующие меры по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как сейчас руководство страны ничем не ограничено. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 5 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что указанная сфера деятельности достаточно чувствительная и непубличная.

У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Здесь вряд ли стоит ожидать "анонсов". Все-таки речь идет о сфере обороны, это достаточно чувствительная и непубличная область Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости