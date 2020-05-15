В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Дмитрий Песков рассказал о том, что спецпосланнику США всегда рады в Кремле.

Москва не исключает возможность проведения встречи российского президента Владимира Путина со специальным посланником американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на текущей неделе. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 4 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник оценил слова лидера Белого дома. Иностранный политик ранее сообщил местным СМИ о том, что Уиткофф будет находиться в России 6 или 7 августа.

Мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что наше государство сохраняет приверженность по мирному урегулированию украинского конфликта политико-дипломатическим методом.

В Кремле не считают, что сейчас можно говорить о ядерной эскалации.

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