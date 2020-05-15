В Кремле не считают, что сейчас можно говорить о ядерной эскалации

Речь о какой-то ядерной эскалации сейчас не идет. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 4 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал последние высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа. СМИ хотели узнать о том, считает ли руководство нашего государства слова лидера Белого дома о готовности к ядерной войне с Москвой поводом для эскалации. В Кремле заметили, что можно говорить об эмоциональном восприятии ситуации.

Мы не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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