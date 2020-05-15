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В Кремле оценили подготовку к встрече Путина и Зеленского

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Дмитрий Песков сообщил об отсутствии подготовительных мероприятий.

В Москве оценили подготовку к встрече  российского президента Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление на регулярном  телефонном брифинге от 4 августа с журналистами сделал официальный представитель администрации Кремля  Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, возможен ли сейчас рабочий контакт между политическими лидерами и ведется ли подготовительная работа к данному мероприятию.

Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: встреча путина и зеленского, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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