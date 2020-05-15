В Кремле оценили подготовку к встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков сообщил об отсутствии подготовительных мероприятий.

В Москве оценили подготовку к встрече российского президента Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 4 августа с журналистами сделал официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, возможен ли сейчас рабочий контакт между политическими лидерами и ведется ли подготовительная работа к данному мероприятию.

Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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