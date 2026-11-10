Украина предложила провести встречу Путина с Зеленским в Антарктиде.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, кроме Москвы. Соответствующее заявление сделал украинский постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник. Иностранный дипломат выступил перед коллегами на очередном заседании Совета Безопасности при Всемирной организации в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено вооруженному конфликту между Москвой и Киевом и в преддверии трехсторонних мирных переговоров делегаций в Абу-Даби.

Президент Украины готов встретиться с Путиным (...) в любом другом уголке мира, если понадобится — даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве. Андрей Мельник, постпред Украины в ООН

По словам украинского дипломата, официальная рабочая встреча двух политических лидеров также возможна в американском штате Флориде в декабре 2026 года или на полях саммита "Большая двадцатка" (G20). Андрей Мельник добавил, что вне саммита на высшем уровне прорыв по вопросу урегулирования вряд ли возможен.

Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя".

Фото и видео: Организация Объединенных наций