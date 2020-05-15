Песков: ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений политиков

В Кремле оценили комментарий Дональда Трампа о передислокации АПЛ.

Американские ядерные подлодки несут боевое дежурство и без заявлений политиков. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 4 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что наша страна занимает ответственную позицию по вопросу, а также внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Таким образом в Москве прокомментировали решение президента-республиканца Дональда Трампа отправить атомные подлодки в "соответствующие регионы" для противодействия угрозы, якобы исходящей от России. Руководство нашей страны придерживается постулата о том, что в ядерной войне не может быть победителя.

В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле отреагировали на обвинения Молдавии о вмешательстве в выборы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости