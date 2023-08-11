Захарова прокомментировала приговор Евгении Гуцул

В МИД России указали, что власти в Молдавии убили демократию.

На Молдавию свалилась беда. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала решение судебной инстанции в Кишиневе приговорить башкана Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. В России указали, что сторона "тех, кто начал свою адскую опеку над Молдавией" вмешивается во внутренние дела республики и уничтожают ее независимость. По словам дипломата, действующий в Кишиневе режим Майи Санду представляет из себя не демократию, а обычный режим, поставленный на денежные средства стран коллективного Запада.

Не может быть демократии, ради которой с одной стороны, разрушается экономика, наука, промышленность, связи страны, нарушается ее мирный курс. А с другой стороны, все люди, которые имеют - да какую там альтернативную точку зрения - просто точку зрения, реализовывают свои действия через законы, через право, и если им хоть что-то удается в политическом дискурсе, в общественном восприятии, все, они тут же бросаются за решетку, и с ними начинается настоящая расправ Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова осудила отказ журналисту РИА Новости в визе во Францию.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik