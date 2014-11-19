Захарова осудила отказ журналисту РИА Новости в визе во Францию

В МИД РФ сообщили о давлении Елисейского дворца на СМИ и свободу слова.

В Москве рассказали, что российская сторона рассматривает как проявление внешнеполитического курса на конфронтацию в отношении нашего государства отказ Франции в визе журналисту новостного агентства "РИА новости". Соответствующий комментарий СМИ дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что 29 июля Генеральное консульство Франции в Москве отказало в выдаче журналистской визы корреспонденту Полине Ковалевой. Дипломаты из Парижа заметили, что сотрудница издания якобы представляет угрозу общественному порядку и безопасности.

Рассматриваем данный шаг как очередное проявление избранного французским правительством курса на дальнейшую конфронтацию в отношении нашей страны, следуя которому там стремятся полностью ликвидировать российское медийное присутствие во Франции и подавить любые источники точек зрения, альтернативных одобряемым местными властями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что такими недружественными действиями Елисейский дворец грубо пренебрегает международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ, а также свободы доступа к информации и сознательно препятствует нормальном функционированию медиа. Мария Захарова отметила, что во Франции рутинной практикой стало оказывать давление и репрессии в адрес неугодных СМИ. В частности, речь идет о запрете на вещание, персональные санкции, недопуск журналистов на официальные мероприятия, а также отказы в рабочих визах.

Захарова назвала розыск Канделаки на Украине "шерше ля фам киевского режима".

Фото: МИД России