Захарова назвала розыск Канделаки на Украине "шерше ля фам киевского режима"

В МИД РФ напомнили о внимании Украины к российскому медиаменеджеру.

В Москве назвали повторное объявление в розыск на Украине заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа", журналиста и медиаменеджера Тины Канделаки "операцией "шерше ля фам" в исполнении киевского режима. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала появившиеся в СМИ данные о том, что украинские власти объявили в розыск по линии Службы безопасности Тину Канделаки. При этом россиянка и так находится в розыске на Украине марта 2022 года. Ей были предъявлены обвинения по статье за посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если бы не одно "но". В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция "шерше ля фам" в исполнении киевского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов РФ.

Фото: МИД России