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Захарова назвала розыск Канделаки на Украине "шерше ля фам киевского режима"
Сегодня, 12:43
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Захарова назвала розыск Канделаки на Украине "шерше ля фам киевского режима"

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В МИД РФ напомнили о внимании Украины к российскому медиаменеджеру.

В Москве назвали повторное объявление в розыск на Украине заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа", журналиста и медиаменеджера Тины Канделаки "операцией "шерше ля фам" в исполнении киевского режима. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала появившиеся в СМИ данные о том, что украинские власти объявили в розыск по линии Службы безопасности Тину Канделаки. При этом россиянка и так находится в розыске на Украине марта 2022 года. Ей были предъявлены обвинения по статье за  посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если бы не одно "но". В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция "шерше ля фам" в исполнении киевского режима.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов РФ.

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид, тина канделаки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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