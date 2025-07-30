Захарова прокомментировала присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов РФ

В МИД России видят грубое нарушение обязательствами со стороны Осло.

В Москве прокомментировали присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов России. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 30 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уверена, что власти из Осло пренебрегли двусторонними обязательствами, когда присоединились к европейскому санкционному давлению против рыболовных компаний России. Подобные проявления в Норвегии наш дипломат назвала проявлением паранойи.

Налицо грубое пренебрежение... включая и соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству... Вынуждены констатировать, что взаимовыгодному сотрудничеству с Норвегией в сфере рыболовства нанесен серьезный удар. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что во вторник, 29 июля, в министерстве сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии в Москве Рагнхильда Йохансена. По сообщению от внешнеполитического ведомства страны, норвежскому дипломату вручили ноту протеста из-за введенных в июле текущего года ограничениями в отношении судов отечественных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", Корабли осуществляют промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно действующему двустороннему межправительственному соглашению.

МИД прокомментировал заявления о возможном членстве Австрии в НАТО.

Фото и видео: МИД России