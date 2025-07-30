В МИД России раскрыли подробности провокационного плана Киева.

Служба безопасности Украины планирует использовать существующие противоречия между Россией и Азербайджаном для того, чтобы разжечь ненависть между странами на национальной почве. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 30 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что киевский режим надеется задействовать диверсионные вылазки проплаченных перебежчиков из России, согласно имеющимся у Москвы данным. В МИД РФ заметили, что преступный замысел иностранцев заключается в том, чтобы при помощи провокаций распространить в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве "вирусную информацию о некой агрессии".

В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США.

Фото и видео: МИД России