Служба безопасности Украины планирует использовать существующие противоречия между Россией и Азербайджаном для того, чтобы разжечь ненависть между странами на национальной почве. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 30 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что киевский режим надеется задействовать диверсионные вылазки проплаченных перебежчиков из России, согласно имеющимся у Москвы данным. В МИД РФ заметили, что преступный замысел иностранцев заключается в том, чтобы при помощи провокаций распространить в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве "вирусную информацию о некой агрессии".
В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США.
Фото и видео: МИД России
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