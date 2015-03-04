Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США

В МИД РФ напомнили о том, что регион лишился стабильных энергетических поставок.

Европейский союз мог бы избежать удара от торгово-экономического договора с вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе в том случае, если бы стабильно получал природный газ из России или какой-либо третьей страны. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что Россия в этих целях построила для региона целый трубопровод в акватории Балтийского моря.

Допустим, построили бы они с кем-то еще трубопровод и получали бы по нему газ. Зачем бы им нужно было заниматься всем тем, чем они сейчас занимаются, — увеличением в разы издержек своих граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием себя на десятилетия назад? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, к такой ситуации привела многолетняя системная деятельность от англосаксов, бюрократов в региональном содружестве и государствах-членах НАТО, которых западники привели к власти и с которыми вместе работали против интересов местного населения.

Захарова: "Западники плевать хотели на людей, их права, гуманитарное право".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik