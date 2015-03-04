Захарова: "Западники плевать хотели на людей, их права, гуманитарное право"

В МИД России прокомментировали угрозы союзников к Израилю из-за положения Сектора Газа.

Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала угрозы со стороны коллективного Запада к Израилю признать Палестину в случае продолжения обстрелов ЦАХАЛом Сектора Газы. По словам сотрудницы внешнеполитического ведомства нашего государства, такое развитие событий показывает всему миру то, что западники плевать хотели на каждого человека, на права людей, на гуманитарное и международное право.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что такое заявление важно, в том числе и для России, так как оно касается действий нашей страны в отношении Крыма и четырех новых регионов России. Мария Захарова заметила, что Кремль увидел страдания людей в соседней стране, которых лишали исторической памяти, родного языка и даже совести, поэтому сказал "нет" этому беззаконию. В результате Россия взяла на себя колоссальную ответственность за этих людей. Чиновница заметила, что не может даже представить себе, чтобы затем на этой теме наша страна могла спекулировать или угрожать кому-либо признанием волеизъявления людей?

Это же особая нота в западном менталитете.... Западники плевать хотели на каждого человека... Вы вдумайтесь: угрожают признать государство Палестина. Это они таким образом пытаются остановить действия Израиля, которые привели к такому количеству жертв среди палестинцев. Вы вдумайтесь в это Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала сатанизмом эксгумацию останков советских солдат во Львове.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik