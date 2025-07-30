Захарова назвала сатанизмом эксгумацию останков советских солдат во Львове

В МИД России напомнили о ситуации, которая происходит во Львове.

В Москве оценили решение властей Львова вскрыть могилы и начать эксгумацию тел советских воинов в мемориальном комплексе "Холм славы". В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захаров подчеркнула, что до такой "вакханалии" не опустился еще ни один народ. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны добавили, что известны такие случаи, когда эксгумация тел могла происходить в самом крайнем случае и решался вопрос жизни и смерти. Еще одним показательным примером, "релевантным по степени безумия", чиновница назвала времена Третьего рейха нацистов.

Это каким богам надо молиться, какому злу поклоняться, какие надо принимать препараты, чтобы в 21 веке, когда уже целый век действует декларация прав человека... Что надо было с собой сделать, какие сатанинские практики исповедовать, чтобы начать разрывать могилы и буквально торговать останками? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова раскритиковала позицию США по конференции ООН по Палестине.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik