В МИД РФ оценили высказывание Тэмми Брюс из Госдепа США.

Поставка американских видов вооружений Вооруженных силам Украины может оскорблять жертв Донбасса и солдат Красной армии - американских союзников в период Второй мировой войны так же, как международная конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта, проходящая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оскорбляет Вашингтон и в которой СШа "не будут участвовать". Соответствующий комментарий подписчикам в собственном Telegram-канале дала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она оценила слова руководителя пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс относительно участия дипломатов из США на мероприятии ООН высокого уровня по вопросу урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем на основе двухгосударственного решения.

А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощечина ли это американскими союзниками во Второй мировой войне солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землей, как это произошло с Холмом Славы во Львове? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что каждый патрон, произведенный в США, также является оскорблением памяти детей, чьи фамилии написаны на гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке. Мария Захарова напомнила о жертвах трагедии, которая произошла на территории Одессы в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По словам чиновницы, там заживо были сожжены десятки людей.

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов.

Фото: МИД России