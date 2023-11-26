Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

В МИД России оценили предложение, поступившее от Джеффри Фрица.

В Москве оценили идею покупки американской администрацией у России Командорских островов. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "РИА Новости" дала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее подполковник США Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону задуматься о покупке у Командорских островов. В статье для иностранного издания Breaking Defense автор написал, что эти земли могли бы использоваться Пентагоном для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.

Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что по состоянию на 24 марта 2025 года государственный долг США оценивается в 36,64 триллиона долларов.

Захарова: три раунда переговоров РФ и Украины ознаменованы конкретными делами.

Фото: МИД России