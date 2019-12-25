В МИД РФ оценили мирный процесс в Стамбуле.

Москва и Киев достигли реальных результатов в ходе трех раундов переговоров в Стамбуле. Но для решения кризиса государственности на украинской территории местным властям нужно разобраться с первопричинами конфликта, потому что "волшебная палочка" тут не поможет. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что власти должны понимать необходимость глобально оценить события и их последствия, которые привели к текущему моменту. Во внешнеполитическом ведомстве России заметили, что утопично для представителей с Банковой улицы думать о том, что коллективный Запад "как всегда" поможет, даст больше оружия и тогда Украина якобы воссияет.

Действительно, три раунда переговоров, которые прошли, несмотря на крики, стоны, вопли, хрюканье или другие какие-то нечленораздельные звуки со стороны Банковой, были ознаменованы конкретными делами. И действительно, и обмен задерживаемыми военнопленными состоялся, и отдали тела граждан Украины, военнослужащих украинской стороне, несмотря на ее беснование. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала фейком заявление о причастности РФ к кибератакам на выборах в ЕС.

Фото и видео: МИД России