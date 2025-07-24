В МИД России рассказали о причинах очернения имиджа России в США.

Заявление НАТО и Европейского союза о том, что Россия якобы причастна к кибератакам на выборах в некоторых странах европейского региона, является очередным политически мотивированным и бездоказательным фейком. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что никаких доказательств своих слов западные элиты не приводят, поэтому речь идет об обычной пропаганде.

И вот, конечно, заявление НАТО от 18 июля и отдельных ее членов на тему якобы причастности России к кибератакам. Это, конечно, очередной фейк, политически мотивированный фейк. А почему не приводятся никакие доказательства? Я думаю, что вы уже знаете: потому что их нет. Были бы, они бы уже все показали и рассказали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве назвали показательными в этом плане недавние выводы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "раскрученная администрацией Барака Обамы дело о якобы вмешательстве России в выборы с использованием информационных и манипуляционных технологий в реальности оказалась обычным подлогом. В Москве полагают, что подлог Вашингтон совершил ради интересов во внутриполитической борьбе и очернении имиджа России.

Захарова: Япония оправдывает свои ошибки, якобы находя вмешательство РФ в выборы.

Фото и видео: МИД России