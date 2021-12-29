Кабмин соберет комиссию по ЧС.

Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Соответствующее решение местные специалисты приняли 20 января. Предложение в законодательный орган внесли члены правительства во главе с премьер-министром Натальей Гварилицей. Известно, что режим будет действовать на территории республики на протяжении 60 дней. Мера связана с существующей вероятностью прекращения газовых поставок из РФ.

Напомним, что национальная компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому". Проблема связана с тем, что закупочная стоимость ресурса увеличилась с 450 до 646 долларов за каждую тысячу кубометров. В РФ предупредили Кишинев о том, что могут прекратить поставки ресурса с 21 января.

Инициативу введения режима ЧП на 60 дней поддержали 50 депутатов. Игорь Гросу, депутат

Инициативу кабмина отказались поддерживать представители политического блока парламента "Коммунисты и социалисты". Наталья Гаврилица заметила, что после завершения заседания парламента будет экстренно созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эксперты примут ряд необходимых мер. В частности, компанию "Молдовагаз" временно освободят от уплаты НДС. В качестве аванса предприятие получит средства, которые власти выделили на компенсацию населению роста тарифов на газ.

В Кишиневе заявили, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию.

Фото: YouTube / Parlamentul Republicii Moldova