В Кишиневе заявили, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию

"Молдовагаз" не успел собрать деньги для погашения платежа до 20 января.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию, если не будет получен очередной платеж.

По ее словам, "Молдовагазу" пришло официальное письмо от "Газпрома". В нем говорится, что поставки газа прекратятся в случае непогашения платежа до 20 января. Премьер-министр отметила, что "Молдовагаз" не успел собрать деньги, по этой причине сегодня, 19 января, должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранеемы сообщали, что "Молдовагаз" перечислило "Газпрому" в полном объеме средства за газ, поставленный в декабре 2021 года. Однако власти страны просили у "Газпрома" отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года.

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