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В Кишиневе заявили, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию
Сегодня, 13:02
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В Кишиневе заявили, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию

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"Молдовагаз" не успел собрать деньги для погашения платежа до 20 января.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию, если не будет получен очередной платеж.

По ее словам, "Молдовагазу" пришло официальное письмо от "Газпрома". В нем говорится, что поставки газа прекратятся в случае непогашения платежа до 20 января. Премьер-министр отметила, что "Молдовагаз" не успел собрать деньги, по этой причине сегодня, 19 января, должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранеемы сообщали, что "Молдовагаз" перечислило "Газпрому" в полном объеме средства за газ, поставленный в декабре 2021 года. Однако власти страны просили у "Газпрома" отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. 

Фото: pixabay 

Теги: газпром, молдовагаз, поставки газа в молдавию
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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