Молдавия вновь попросила у "Газпрома" отсрочки

Страна просить отсрочки на 10-20 дней.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции заявил, что страна просит у "Газпрома" отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года.

Спыну подчеркнул, что вчера у него был разговор с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. В ходе этого разговора они попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней. Это необходимо, по словам вице-премьера, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства.

Спыну сказал также, что за потребленный в декабре газ Молдавия рассчитается до конца этой недели.

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Видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova