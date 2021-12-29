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На Украине возмутились двусторонним характером переговоров Россия-США

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В Киеве заявили о риске очередного витка обострения обстановки в регионе.

В Киеве выразили негодование, что западные страны вновь обсуждают "Украину без Украины". Своими мыслями по этому поводу в эфире телевизионного канала "Наш" поделился член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов.

По его мнению, в настоящее время существует риск очередного витка обострения обстановки в регионе. Киев может найти в переговорах между Россией и Североатлантическим альянсом как плюсы, так и минусы.

Нас не позвали туда говорить и это свидетельствует о том, что напряжение может только наращиваться, а нам нужно пристально наблюдать за происходящим.

Сергей Шахов, член депутатской группы "Доверие"

Он добавил, что государство утратило свою субъектность, а за последние 30 месяцев "потеряла вообще всё".

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее генсек НАТО пообещал поддержку Украине.

Видео: Youtube / НАШ 3.0

Теги: переговоры россии и нато, сергей шахов, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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