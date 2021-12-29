Генсек НАТО пообещал поддержку Украине

Украина повысит свои шансы на членство в НАТО, если будет выполнять все ее поручения.

В Североатлантическом альянсе готовы оказать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам генсека, Украина значительно повысит свои шансы на членство в альянсе, если будет выполнять поручения НАТО.

Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он подчеркнул, решение о вступлении Украины будет приниматься только Киевом и странами-членами НАТО. При этом Столтенберг оставил без ответа вопрос о плане действий для вступления этой страны в ряды альянса.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо.

Видео: YouTube / NATO News