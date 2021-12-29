Генсек НАТО пообещал поддержку Украине

В Североатлантическом альянсе готовы оказать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По словам генсека, Украина значительно повысит свои шансы на членство в альянсе, если будет выполнять поручения НАТО.
Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Он подчеркнул, решение о вступлении Украины будет приниматься только Киевом и странами-членами НАТО. При этом Столтенберг оставил без ответа вопрос о плане действий для вступления этой страны в ряды альянса.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо.
Видео: YouTube / NATO News
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