Боррель: требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо

Требование российских властей о гарантиях безопасности и о прекращении расширения Европейского союза и Североатлантического альянса на восток неприемлемо. Такое мнение в интервью немецкому ежедневному изданию Welt выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме". По его мнению, так поступают только победители, когда ставят условия проигравшей стороне.
Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Он также обвинил Россию в том, что она планирует провести переговоры по "архитектуре европейской безопасности", но без приглашения Евросоюза. Боррель подчеркнул, темы, на которые Москва хочет поговорить с Вашингтоном, касаются не только их двоих.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и НАТО не согласятся на российские гарантии безопасности.
Фото: Twitter / JosepBorrellF
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