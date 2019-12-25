Боррель: требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо

Он считает гарантии безопасности "чисто российской повесткой дня".

Требование российских властей о гарантиях безопасности и о прекращении расширения Европейского союза и Североатлантического альянса на восток неприемлемо. Такое мнение в интервью немецкому ежедневному изданию Welt выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме". По его мнению, так поступают только победители, когда ставят условия проигравшей стороне.

Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Он также обвинил Россию в том, что она планирует провести переговоры по "архитектуре европейской безопасности", но без приглашения Евросоюза. Боррель подчеркнул, темы, на которые Москва хочет поговорить с Вашингтоном, касаются не только их двоих.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и НАТО не согласятся на российские гарантии безопасности.

Фото: Twitter / JosepBorrellF