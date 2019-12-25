Кулеба: США и НАТО не согласятся на российские гарантии безопасности

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не согласятся на российские гарантии безопасности. Такое мнение в интервью агентству "РБК-Украина" выразил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.
По мнению министра, принятие гарантий безопасности со стороны Москвы, включая остановку расширения военно-политического блока на восток, было бы самым большим унижением для Вашингтона и НАТО.
Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России <...>. Принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
При этом он отметил, что Украина является одной из ключевых причин появления соглашений Москвы с Вашингтоном и с НАТО.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, однако окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций пока нет.
Ранее Кулеба попросил у США миллиард долларов помощи.
Фото: Instagram / dmytro_kuleba
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